أمن الدولة يوقف سوريا للاشتباه بارتباطه بتنظيمات ارهابية

أعلن قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في المديرية العامة لأمن الدولة أن مديرية البقاع الإقليمية في أمن الدولة أوقفت المدعو (م.ح. سوري)، بعد مراقبته للاشتباه بارتباطه بتنظيمات إرهابية.

وبنتيجة التحقيق، اعترف بأنه كان أمير كتيبة ” أحفاد الحمزة” في جبهة أحرار الشام، وهو على تواصل مستمر مع أفراد التنظيم في إدلب.

وأضافت:”الموقوف من مواليد العام 1976، دخل الاراضي اللبنانية بتاريخ 20/08/2015، بطريقة غير شرعية، عبر بلدة شبعا الحدودية، وأقام في بلدة مجدل عنجر- قضاء زحلة. أوقف المتهم بجرم الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وتم تسليمه إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، بناء لإشارة النيابة العامة العسكرية”.