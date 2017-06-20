بالفيديو والصور: دوي انفجار واطلاق نار قرب محطة القطارات المركزية في بروكسل

أفادت فضائية “سكاي نيوز عربية”، فى خبر عاجل، عن سماع دوى انفجارات وإطلاق نار قرب محطة القطارات المركزية فى بروكسل.

كما تم إخلاء ساحة “غراند بلاس” ووصلت سيارات الإسعاف إلى ساحة غراند بلاس.

ولاحقاً، أعلنت الشرطة البلجيكية إنها قتلت شخصاً كان يرتدي حزاماً ناسفاً في محطة بروكسل الرئيسية.