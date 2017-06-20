بالفيديو والصور: دوي انفجار واطلاق نار قرب محطة القطارات المركزية في بروكسل

دولياتالثلاثاء 20 حزيران 2017 بالفيديو والصور: دوي انفجار واطلاق نار قرب محطة القطارات المركزية في بروكسلأفادت فضائية “سكاي نيوز عربية”، فى خبر عاجل، عن سماع دوى انفجارات وإطلاق نار قرب محطة القطارات المركزية فى بروكسل.كما تم إخلاء ساحة “غراند بلاس” ووصلت سيارات الإسعاف إلى ساحة غراند بلاس.ولاحقاً، أعلنت الشرطة البلجيكية إنها قتلت شخصاً كان يرتدي حزاماً ناسفاً في محطة بروكسل الرئيسية. انفجار در ايستگاه مركزى بروكسل؛ در مقابل ايستگاه پليسهاي زيادي هستند فيلمها مقابل ايستگاه را نشان مَي دهد pic.twitter.com/LuRe7XMz4q — Ghadakpour Nima (@GhadakpourN) June 20, 2017 كلمات مفتاحية:Brusselبروكسلالمصدر: سكاي نيوز عربية, وكالات