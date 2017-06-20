سعيد: التطورات الخليجية فرضت “لقاء الخميس”

اكد منسق الأمانة العامة لقوى “14 آذار” فارس سعيد أن الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية وعلى وجه الخصوص التطورات المستجدة في منطقة الخليج هي السبب الرئيس لعقد لقاء الخميس في قصر بعبدا، مشيراً إلى أن “حزب الله” أعطى توجيهاته لكل السياسيين الداعمين للعهد والمشاركين في الحكومة بألا تكون لديهم أي تباينات فيما بينهم، على أن يظهر العهد والحكومة بمظهر المتماسك والمحافظ على وحدة الموقف لهذا الفريق بالتحديد.

سعيد، وفي حديث لصحيفة “السياسة” الكويتية، اعتبر أن “حزب الله” ورئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون يريدان القول إن البلد ممسوك أكثر من اللازم وإن التجاذبات التي حصلت بشأن قانون الانتخابات لا قيمة لها وتبقى مجرد تفاصيل سياسية صغيرة.