“التغيير والإصلاح”: قانون الإنتخاب إنجاز كبير والمرحلة المقبلة تتطلب خطة إقتصادية شاملة

أكد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ان اجتماع تكتل “التغيير والإصلاح” هو الاول، الذي يعقد بعد انجاز قانون الانتخابات، بعد قطع الطريق على الستين والتمديد والفراغ، كما كان التكتل يطالب دائما.

وأضاف: “لقد شكل القانون إنجازا كبيرا للحكومة اللبنانية، لأن للمرة الأولى في لبنان، وربما في العالم، تضع حكومة قانونا انتخابيا لا يؤبد أصحابها، بل يفتح المجال لكل القوى للمشاركة في الحياة السياسية في البلد، وهو ما تكرسه النسبية التي طالما طالبنا بها مع الضوابط التي وضعت”.

وتابع: “إن المرحلة المقبلة تتطلب خطة اقتصادية شاملة، ونأمل من لقاء بعبدا الذي سيعقد الخميس المقبل لوضع برنامج سياسي للمرحلة الآتية أن يضع هذه الخطة. وكوزير للطاقة، أستطيع أن أقول في ما يتعلق بنا لقد وضعنا خططا قطاعية قادرة – في حال نفذت- على النهوض بالقطاعات العائدة لنا وللاقتصاد عموما”.

وأردف: “إن موضوع الكهرباء الحيوي سيكون غدا على طاولة مجلس الوزراء، ونحن ملتزمون بكل ما تكلفنا به الحكومة، ونعمل على تأمين الكهرباء للبنانيين بأقل كلفة على الدولة وعلى المواطن، لان المعادلة واضحة، فكلما استطعنا تأمين الكهرباء وفرنا على المواطن. والصراع اليوم يدور بين من يريد تأمين الكهرباء، وبين من يريد منعنا من تأمينها. ولذلك، وضعنا كل ما وصلنا اليه على طاولة المجلس، بما في ذلك الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء في عام 2010 والخطة الانقاذية التي وضعها في 28 آذار عام 2017، وسنضع المجلس في المراحل التي وصلنا اليها، والخطوات المناسبة للمرحلة المقبلة”.