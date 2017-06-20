تعاميم داخلية للتهدئة بين “حليفي حزب الله”

لفتت صحيفة “الديار” الى أنه بعد أن عادت “المياه” الى “مجاريها” بين رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل و”حزب الله” بعد مرحلة من “التوتر” ابان التفاوض على قانون الانتخاب، يعول الحزب ايضا على رغبة مشتركة بين حليفيه “حركة امل”، و”التيار الوطني الحر”، في خفض منسوب “الاشتباك” السياسي لتعميم مناخ التهدئة، وعلم في هذا الاطار أن تعاميم داخلية صدرت لدى الطرفين تقضي بتجنب أي مواقف تصعيدية، وتجنب اثارة أي مواضيع خلافية بين الطرفين في اطار عملية “بناء الثقة”.