فيديو مرعب… سقط من لعبة ملاهٍ وأصيب بكسور خطرة

أصيب شاب مصري بكسور خطرة في كل أنحاء جسده، إثر سقوطه من إحدى ألعاب الملاهي بإحدى النقابات المهنية بمنطقة الزمالك في القاهرة.

وتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغاً بسقوط شاب خلال وجوده في إحدى الألعاب الهوائية بملاهي نقابة مهنية بمنطقة الزمالك، أصيب على إثرها بكسور خطرة في العمود الفقري والرقبة، ورضوض وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده وحالته العامة صعبة.

وطالب أصدقاء الشاب المصري بغلق الملاهي، وتكفل النقابة والشركة المالكة بنفقات علاج الشاب الذي يرقد في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.