عدوان أكد أهمية العيش المشترك في الجبل

نظمت إدارة مدرسة مار مارون – مجدل المعوش للمرة الأولى حفل تخرج لطلاب الشهادة المتوسطة، في حضور نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” جورج عدوان ولفيف من الآباء ورؤساء البلديات ومخاتير المنطقة وجمع من أهالي المنطقة، وبرعاية الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي نعمة الله هاشم ممثلا بالمدير العام لمدارس الرهبانية الاب جوزيف سليمان. وتخلل الحفل تقديم جوائز الى الطلاب المتخرجين من الطلاب القدامي للمدرسة، فتكريم الآباء الرؤساء والمدراء القدامى بدروع تقديرية عربون وفاء لجهودهم.

عدوان

وهنأ عدوان من جهته “الطلاب المكرمين، وادارة المدرسة والرهبانية المريمية على النشاط التربوي المهم في هذه المنطقة، التي نتثبت بها في جبل العيش المشترك. وهذه المدرسة مثال لطالبين من نبعين مختلفين، يكتسبون العلم سوية ويعيشون سوية من دون فرق ليكونوا نواة مجتمع جديد”.

وتطرق الى حاجة المدرسة والطلاب للمساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية للطلاب الذين هم في حاجة الى مساعدة”.

وشرح بشكل تفصيلي “المسار الذي سلكه قانون الإنتخاب وأهميته لأولاد الجبل للوصول الى ما وصل اليه، بدعم الأفرقاء السياسيين لحصول الاستحقاق الانتخابي وفق قانون جديد لطالما طالب به الجميع”. وتعهد بـ”دعم ومساندة دائمة للمنطقة على كل الصعد”.

وتخلل الاحتفال أيضا كلمات لكل من رئيس المدرسة الاب سمير غاوي الذي دعا الخريجين إلى أن يتذكروا أن “من تعب وجهد لتصلوا إلى ما وصلتم إليه: الشكر أولا للَّه الَّذي منَّ عليكم بعطاياه”.

ومن ثم القى سليمان كلمة صاحب الرعاية فقال:،”كم نحن في حاجة الى جيل جديد يقف في وجه الطبقية والعنف واللامساوات والغش ويناضل في سبيل العدالة والحق والشفافية”.