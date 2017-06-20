حاصباني: سنؤكد الاسراع في تأمين الكهرباء بأقل كلفة ممكنة

كشفت مصادر قواتية ان اجتماعاً تنسيقياً سيعقده رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع قبل الجلسة الحكومية لاتخاذ القرار المناسب بشأن خطة الكهرباء، في حين رفض نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني لـ”اللواء” الدخول في تفاصيل موقف “القوات” من هذا الموضوع، لكنه اوضح انه “سينتظر ما سيتم طرحه على الحكومة في شأن هذه الخطة”، مشيرا الى أن لدى “القوات” ثوابت نسير على اساسها وسنتخذ القرارات المناسبة حسب المنحى الذي يأخذ النقاش ونلتزم بالقوانين وبقرارات مجلس الوزراء.

وقال حاصباني لـ”اللواء” انه سيؤكد على الالتزام بالاسراع في تأمين الكهرباء بأقل كلفة ممكنة للمواطن مع اقل كلفة ممكنة للدولة ايضاً.