حاصباني: نجحنا في لجنة المشاريع الإنمائية بتعزيز التعاون بين البلديات والوزارات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني بعد ترؤسه إجتماعات اللجنة المخصصة للمشاريع الانمائية للمحافظات ان حوالي 1100 بلدية حضرت مواضعيها في هذه الاجتماعات بعد حضور رؤساء البلديات وقائمقامين ومحافظين، بالإضافة الى ممثلين عن كافة الوزارات المعنية.

ولفت حاصباني في حديث لـ”mtv” الى ان اللجنة عقدت 12 إجتماعاً تطرقت فيها الى البنى التحتية والمشاريع الإنمائية، مشيراً الى ان موضوع الصرف الصحي كان أكثر المواضيع إلحاحاً، والقطاع الصحي حضر أيضاً في عدد من المناطق، وقال: “نعمل للتواصل مع البلديات وتفعيل دور المراكز الصحية الأولية في كل منطقة”.

وأكد حاصباني تجهيز لائحة بالمشاريع لعرضها على طاولة مجلس الوزراء، موضحاً ان النجاح الأول الذي حققه الاجتماع هو تعزيز التواصل بين البلديات والوزارات بشكل مباشر، “وتوصلنا الى حوالي 12 نقطة إصلاحية لا علاقة لها بالمشاريع إنما خلصت الى تعزيز العلاقة مع البلديات والسلطات المحلية”.

وتابع حاصباني: “نستطيع مساعدة البلديات والتواصل مع الجهات المانحة وإذا أردنا تمويل أي مشروع سنكون على إضطلاع على نوعه وكلفته الكاملة وآلية تنفيذه”، كاشفاً عن تشكيل فريق عمل مع استشاريين بالتعاون والتواصل مع المحافظين والقائمقامين ورؤساء البلديات لتنسيق ومراقبة المشاريع.