غسان سلامة: وافقتُ على ترشيحي موفدا لليبيا… فلننتظر ونرى

أعلن وزير الثقافة اللبناني الأسبق غسان سلامة أنه قبل مهمة رئاسة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا٬ خلفاً لمارتن كوبلر الذي تنقضي فترة ولايته نهاية الشهر الحالي .

وينتظر تعيين سلامة نتيجة التصويت الذي سيجريه الثلاثاء مجلس الأمن٬ على اختياره خلفاً لكوبلر الذي تولّى المنصب لعامين.

ويتعين أن يوافق المجلس بالإجماع على تعيين أي مبعوث خاص. وفي حال تعيين سلامة، سيصبح ثاني ديبلوماسي عربي ولبناني يتولى المنصب بعد مواطنه طارق متري.

وتعليقاً، قال سلامة في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”: “وافقت على أن يطرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اسمي لهذه المهمة٬ والآن ننتظر ونرى”. وبدا متحفظاً عند الحديث عن منصبه الجديد والتحديات التي تواجهه٬ إذ قال إن “قواعد العمل في الأمم المتحدة واحترام شخص الموفد الحالي يفرضان علي أن أنتظر يوم تسلمي الفعلي للمنصب قبل أن أعبر عن رأيي”.