لجنة المتعاقدين المجازين في الرسمي الاساسي ناشدوا حمادة تحقيق مطالبهم

توجهت لجنة المتعاقدين المجازين في التعليم الرسمي الاساسي في بيان لها الى وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، مطالبة بتنفيذ مطالب الاساتذة المحقة ومنها دفع مستحقاتهم وتثبيتهم في الملاك.

وجاء في البيان الذي هنأ في مستهله حمادة لمناسبة حلول عيد الفطر بالقول إن مشكلة التعاقد يوما عن يوم بتفاقم وليس هناك من حلول عملية، انما وعود منكم تحتاج الى تنفيذ، ان لجنة المتعاقدين المجازين في التعليم الرسمي الاساسي ترفع المطالب الآتية:

وضع آلية ثابتة لدفع مستحقات المتعاقدين عند نهاية كل فصل وانهاء مأساة تامين الاعتمادات المالية الذي تتكرر نتيجة عدم اقرار قانون الموازنة.

توقيع عقود الاساتذة المستعان بهم في التعليم الرسمي الاساسي وانهاء هذه البدعة فهم حاجة ضرورية وملحة مع تقاعد كل سنة الف استاذ ملاك واسوة بالمتعاقدين الذي تم التعاقد معهم في التعليم المهني والتقني.

جعل ملف التعاقد ملفا واحدا وعدم تشعيبه ببدع مختلفة التسميات من “مستعان بهم” الى “اسداء خدمة “الى تعاقد على حساب صناديق الاهل او صندوق التعاقد.

ايجاد صيغة لمشروع تثبيت منصف لجميع المتعاقدين لملء الشغور في ملاك وزارة التربية وخاصة ممن تخطى السن القانوني.

وتوجه الاساتذة في الختام الى الوزير حمادة، متمنين توفير كل جهد لتحقيق هذه المطالب لمصلحة المدارس الرسمية.