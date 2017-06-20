حاصباني: لا مانع من إجراء الإنتخابات في ظل تفكيك الخلايا الإرهابية

رأى نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني أنّ تفكيك الخلايا الإرهابية هو دليل على العمل الفعال الذي تقوم به الجهات الأمنية، لافتا إلى أنه لا شيء يمنع من إجراء الإنتخابات في لبنان، ففي فرنسا مثلا، حصلت عمليات إرهابية في الفترة الزمنية للإنتخابات.

وأكد حاصباني عبر اذاعة “الشرق” أنه يتمّ العمل على تأمين الدولة الكهرباء 24/24 بأقل كلفة وأسرع وقت، مشيرا إلى أن الهدف هو بألا تتكبّد الدولة مصاريف التي تؤدي إلى الديون.

ولفت حاصباني إلى الإجتماع المقبل للقاء بعبدا بأنه قد يختلف عن الإجتماعات السابقة على طاولات الحوار، مشددا على ضرورة الإبتعاد عن النقاشات السلبية لأنها سيؤثر بذلك على الملفات الأساسية، متمنيا أن تجري النقاشات بشكل إيجابي، بعيدا عن التشنجات.

أما بالنسبة إلى اللقاءات السابقة لكل المحافظات والأقضية، أشار حاصباني إلى أنها تناولت كافة المشاريع التي تحاول تنفيذها في مناطقها، مؤكدا أنّ هذه اللقاءات سهّلت القيام بالكثير من المشاريع التي لا تتطلب مراسيم من مجلس الوزراء، إذ أصبح بالإمكان التواصل مع المموّلين لتلك المشاريع وإنشاء صلة الوصل للبلديات معهم.