أعشاب تضيف نكهة رائعة للمشروبات

لطالما كانت الأعشاب علاجاً للعديد من الأمراض، ويفضلها الكثيرون على الأدوية الكيماوية لأنها آمنة ولا تحمل أية أعراض جانبية، وتستخدم أنواع عديدة من الأعشاب في شتى أنحاء العالم لإضافة نكهة مميزة للمشروبات، بالإضافة إلى الحصول على فوائدها الغذائية والطبية.

وتقدم صحيفة “تايمز أوف إنديا” مجموعة من الأعشاب التي يمكنك الاستعانة بها لإضافة نكهة على كوب الشاي أوالقهوة أو العصير والمشروبات الأخرى، وفي نفس الوقت علاج بعض الأمراض كالزكام ونزلات البرد والالتهابات والأمراض الأخرى.

1- النعناع

يعطي النعناع نكهة لاذعة ولكنها ممتعة في نفس الوقت، ويمكن إضافته للعديد من المشروبات الساخنة منها كالشاي، أو الباردة كعصيرالخوخ والليمون والرمان، ويمكن تناول النعناع المغلي لوحده لعلاج اضطرابات المعدة والأمعاء.

2- الريحان

تقدم أوراق الريحان الطازجة والعطرية فوائد جمّة لجسم الإنسان، فهي غنية بالمواد المضادة للأكسدة، وتساعد المرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي وعسر الهضم، ويمكن إضافة الريحان إلى أي نوع من العصير للحصول على نكهة مميزة.

3- الخزامى

تتميز نبتة الخزامى برائحة الزهور المنعشة، ويمكن إضافة الأوراق إلى عصير الفراولة أو الخوخ أو الليمون لإضفاء مزيد من الإثارة على هذه العصائر.

4- الليمون

لليمون فوائد صحية لا تحصى، وأثبتت الدراسات أنه يساعد في علاج السرطان والعديد من الأمراض الأخرى، وعصير الليمون من المشروبات الشعبية في جميع أنحاء العالم، ويمكن إضافة قطرات منه إلى الشاي ومختلف أنواع العصير.

5- أوراق الحمضيات

تتميزالحمضيات بغناها بفيتامين سي الذي يساعد على الشفاء من نزلات البرد، ويمكن الاستفادة من أوراق الحمضيات كالليمون والبرتقال واليوسفي عن طرق إضافتها للمشروبات المختلفة.