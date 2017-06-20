عصابة سورية للسرقة والسلب بقوة السلاح في الهرمل

نجحت القوى الأمنية في توقيف عصابة للسرقة والسلب بقوة السلاح بعد مداهمات عديدة نفذتها عناصر من استقصاء البقاع وشعبة المعلومات وقوى الأمن الداخلي حيث تم توقيف: (بشار_ ش)، (عبد الجبار_ علي)، (حمزة ع) و(وليد ج) وجميعهم من التابعية السورية لقيامهم بالسرقة والسلب بقوة السلاح في الهرمل ومحيطها وآخرها عملية سلب منزل الطبيب غسان علوه. فيما البحث جار عن باقي أفراد العصابة لتوقيفهم.

وقد اعترف الموقوفون بقيامهم بعدد من عمليات السرقة والسلب والتحقيق جار في مخفر الهرمل.