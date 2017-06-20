مقدمات نشرات الأخبار المسائية الثلثاء 20/6/2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

افطارات وسحورات متواصلة في شهر رمضان وفيها تواصل ومواقف من الشأن العام وغدا جلسة لمجلس الوزراء أبرز ما فيها خطة الكهرباء وسط كلام على اجراءات لتأمين التيار اربع وعشرين ساعة في اليوم مقابل رفع التعرفة بنسبة الثلث.

وبعد غد الخميس اجتماع لرؤساء الاحزاب المشاركة في الحكومة في القصر الجمهوري للتوافق على مشاريع واقتراحات قوانين ضرورية كالموازنة العامة وسلسلة الرتب والرواتب.. وقد برزت الحاجة الى البت بقانون للعفو العام فيما استعجلت بعض الجامعات الترخيص لفروع لها في المناطق.

وفي المواقف تأكيد من رئيس المجلس النيابي نبيه بري على التضامن والتناغم والتعاون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وفي اللقاءات برز لقاء رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سفير قطر الذي شرح الوضع الخليجي وهو ما كان القائم بالاعمال السعودي وسفيرا مصر والامارات قد شرحوه لرئيس الحكومة مؤخرا. ومن المعلوم ان لبنان نأى بنفسه عن الخلاف الخليجي نظرا الى وجود مئات الآلاف من اللبنانيين ويقال إن ستئمئة الف يعملون في بلدان الخليج.

وحول الاجتماع القيادي الحزبي الحكومي في القصر الجمهوري الخميس تحدث الوزير بيار رفول لتلفزيون لبنان وهو يرى أن الاجتماع يأتي للنظر بمطالب الناس وتحريك الاقتصاد مؤكدا أن الرئيس عون سيلتقي سائر الأحزاب وهيئات المجتمع اللبناني في المرحلة المقبلة.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”mtv”

انه هدوء ما بعد عاصفة قانون الانتخابات، فالاسترخاء السياسي مسيطر والمواقف التصعيدية المتشنجة شبه غائبة، حتى العلاقة بين الرئاستين الاولى والثانية والتي تتميز بالضبابية قدم الرئيس نبيه بري صورة زاهية عنها اليوم باعلانه ان ما بينه وبين العماد عون هو اتفاق وتطابق واكثر من انسجام.

لكن هذا لم يمنع الرئيس بري من الرد بشكل غير مباشر على الوزير جبران باسيل بتاكيده ان اي تعديلات تمس جوهر قانون الانتخاب لن تمشي.

وعلى وقع الهدوء ثلاث محطات سياسية منتظرة، الاولى جلسة مجلس الوزراء غدا ويتوقع ان تكون كهربائية بامتياز اذ فيها سيثار من جديد موضوع استئجار البواخر.

المحطة الثانية الخميس عبر اللقاء التشاوري في بعبدا والهادف الى تخطي جمود المؤسسات وتحقيق الانجازات التي امل الناس بها في بداية العهد الجديد.

اما المحطة الثالثة فالجمعة مع خطاب السيد حسن نصر الله واهيمته انه ياتي بعد يوم واحد من لقاء بعبدا وما يمكن ان يثار فيه من قضايا وملفات.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”NBN”

هل تشكل الصورة الجامعة التي ستلتقط لرؤساء الاحزاب والكتل مع رئيس الجمهورية في لقاء بعبدا بطاقة معايدة للبنانيين قبل العيد؟ وهل ستشبع هذه اللقطة الصائمين او بالاحرى اللبنانيين جميعهم المتعطشين لافطار دسم من نوع توافقي انتاجي وامني؟

الاجواء التي تلت التوافق على قانون انتخابي تؤشر كلها على ذلك، فكلام رئيس المجلس النيابي اليوم الذي شدد فيه على انه طالما نحن متمسكون بالتوافق فلا خوف على لبنان، لاقى كلام رئيس الجمهورية بالامس واعطى دفعا باتجاه تكريس المناخات الايجابية السائدة التي يفترض ان تطبع المرحلة المقبلة بالعمل المنتج شرط ان لا نكون يحسبهم جيمعا وقلوبهم شتى، حسب التعبير القرآني.

وعلى هذه الاجواء يصبح من الضروري اليوم وقبل الغد الانطلاق بالاجراءات العملانية لوضع قانون الانتخاب موضع التنفيذ دون الالتفاف الى ابتكارات تتراءى للبعض كعصف ذهني استلحاقي تطالب بتعديلات على القانون كذلك على هذه الاجواء.

يفترض لمجلس الوزراء الذي سينعقد غدا ان يكرس التعاطي في شتى الملفات وفق القواعد والاصول القانونية المرعية والذي على جدول اعماله ملف بواخر الكهرباء. فالتزام الاصول القانونية وحده الذي يشرع ابواب الثقة بالعهد الجديد ووحده يستعيد وثوق الناس بالدولة والمؤسسات.

وفيما اركان الدولة منكبون على التعاون وفيما تتطلع الناس الى استعادة ملامح الثقة بالايام المقبلة تبقى نواحة الجديد تستعطف الكل ولو على حساب امن البلاد وسلمها الاهلي متمادية في الكذب والتزوير والافتراء والتحريض متجاهلة تخلي المشاهدين عنها جراء لوثاتها التي تجاوزت وتتجاوز اخطار افتك الاوبئة وتنعدم معها فعالية كل انواع المبيدات، وقد وصلت وقاحتها الى مقاضاة من فضح الجزء اليسير من كذبها فتقدمت بشكوى ضد قناة الـ nbn امام قاضي الامور المستعجلة في بيروت بتهمة القدح والذم، في حين تعلم قبل سواها انه لولا تراخي بعض هذا القضاء لكانت ألسنتها اليوم تلوك اشياء كثيرة لا علاقة لها بمهنة الاعلام، والـ nbn بدورها تسأل القضاء لماذا لم يفصل ولم يحسم بالدعوة المقدمة منها سابقا ضد الجديد؟ ثم تسال وزير الاعلام اين تقف حدود وزارته وهو يشهد الاعلام المتفلت على اهانة الناس والافتراء عليها وبث سموم الفتن؟ الا يعتبر ما تمارسه هذه القناة اخطر انواع الفتن الذي يفتك بالسلم الاهلي والاستقرار ام ان انكفاء البعض عن محاسبتها او حتى مساءلتها يصبح من افضل اجدوات شراء سكوتها عن هذا او ذاك، واذا كان لكل احد اسبابه فان الـ nbn لا تخشى الا الظلم ولا تستند الا لحكم الناس ولا شيء امامها وامام الجديد سوى العدالة التي لن تستمر مفقودة الى ما لا نهاية.

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* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”

المؤشرات على دخول البلاد في مرحلة جديدة عنوانها التهدئة والإنطلاق نحو العمل الإنمائي والإقتصادي بدت متعددة، إن في التصريحات، أو في الأجندة السياسية التي تأتي في مقدمتها جلسة مجلس الوزراء غدا، والتي تبحث في ملف الكهرباء وإستئجار البواخر، فيما ينتظر أن يشهد قصر بعبدا بعد غد الخميس لقاء تشاوريا بمشاركة رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة، وذلك بهدف إستعراض الأوضاع السياسية، وتأكيد أهمية إنجاز قانون الإنتخابات، وترسيخ التفاهمات التي من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للبلاد.

وفي سياق التصريحات المؤكدة على الأجواء الإيجابيه، ما ذهب اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بأن هناك إتفاقا وتطابقا بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون، واصفا قانون الإنتخاب بأنه تسوية لبنانية توافقية كاملة.

والأوضاع الراهنة في البلاد، لن تكون بعيدة عن الكلمة التي سيلقيها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في حفل الافطار الذي يقيمه قطاع المهن الحرة في تيار المستقبل في البيال بعد قليل.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”OTV”

تسير المنطقة بأيدي وارجل ممدودة ونيات مكشوفة الى مواجهة مفتوحة بعدما انتهى عض الاصابع وشد الحبال وجس النبض المستمر منذ اكثر من سنتين بين روسيا واميركا. وينزلق ما سمي الربيع العربي نحو شتاء كاسر وافق حالك بعد نكبة سوريا ونكسة اليمن ونقمة ليبيا وخيبة تونس ومستنقع العراق واخر العنقود انفخات الدف الخليجي وتفرق عشاق واشنطن بين داعش والاخوان من الخليج الى البحر وما حولهما.

اتفق اوباما مع ايران وانقلب ترامب على طهران. واشنطن تضرب في التنف والشعيرات وتسقط طائرة سورية قرب الرقة وتمنع دمشق من قصف الارهابيين الذين تدعي واشنطن محاربتهم، وايران تتلقى ضربات ارهابية في مرقد قائد الثورة الاسلامية وترد في سوريا وترسل ذو الفقار مع احر الضربات الى ديرالزور في خطوة غير مسبوقة جوا بعدما سبقتها هجمات وضربات برا من تدمر – السخنة الى الطبقة -الرقة. اميركا تضرب بالمفرق وايران ترد بالجملة على واشنطن وتذكر تل ابيب بان ذو الفقار الذي يصل مداه الى 700 كلم قد يكمل مشواره في يوم من الايام الى فلسطين. وتقول للرياض ودول الخليج ان الخطر ليس في سلاحها النووي بل في صواريخها التي قد تصل اليها قبل وصول النجدة الاميركية.

واشنطن التي اعتادت دائما الا تكمل شيئا بدأته والامثلة كثيرة من فييتنام الشيوعية الى لبنان القوات المتعددة الجنسية، تضرب ولا تواصل تصعد ولا تواجه تصل الى حافة الحرب ولا تتخطى عتبتها تشتري المصالح وتبيع الحلفاء واليوم تواجه واشنطن قوات الاسد التي تقف على حدود العراق واسوار الرقة وابواب دير الزور وتتحضر للقضاء على حلم الدويلة الكردية التي ستبيعها واشنطن كما باعت الشاه ومبارك وصدام وحمد.

وفي بيروت انتهت سكرة القانون وبدأت فكرة التحضيرات وما بينهما اقتصاد وموازنة ومشاريع وخطط ونفايات واستكمال مصالحات وتكريس تفاهمات وفرز مواقف. القوى السياسية اعطت الضوء الاخضر لتحرك ماكيناتها مع التركيز في المرحلة الاولى على شرح القانون لمسؤولي الماكينات والاليات المطلوبة والتعقيدات المطروحة واحتساب الاصوات والصوت التفضيلي مع تصاعد مواقف غير محبذة للبطاقة الممغنطة التي مغطت الانتخابات حتى ايار واستبدالها ببطاقة الهوية.

في هذا الوقت تتباعد المسافات بين الحريري وجنبلاط وبين القوات والكتائب وتتقارب اكثر بين القوات وجنبلاط وبين التيار البرتقالي والتيار الازرق ويسعى رئيس البلاد الى تكريس نهج التشاور والتحاور والتواصل من خلال لقاء العشرة تحت قبة بعبدا ريثما يتوصل نوابنا الى فهم اكثر واستيعاب اكبر للنسبية.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ “LBCI”

غدا 67 وبعد غد 7، الـ 67 هو عدد بنود جلسة مجلس الوزراء التي تعتبر كهربائية بامتياز، فالبند الاول فيها هو عرض وزارة الطاقة لموضوع استدراج العروض المالية المتعلقة باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة اي البواخر، والبند الثاني تمديد مهلة تنفيذ العقود مع مقدمي الخدمات، والبند الثالث نقل اعتماد الى موازنة وزارة الطاقة على اساس القاعدة الاثنتي عشرية، والبند 16 طلب وزارة الطاقة ملأ بعض المراكز الشاغرة في ملاك المديرية العامة للنفط.

اربعة بنود لوزارة واحدة يدل على الاهمية القصوى التي يوليها رئيس الحكومة لقطاع الطاقة وربما هذا ما دفع لان يكون وزير الطاقة هو المتحدث بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل التغيير والاصلاح والذي شدد فيه بدوره على اهمية قطاع الكهرباء بقوله ملتزمون بتامينها الى المواطنين باقل تكلفة وملتزمون بجميع بنود الخطة التي اقرت منذ سبع سنوات.

لكن المريب في جدول اعمال مجلس الوزراء هو البند رقم 31 والذي يرد فيه حرفيا مشروع مرسوم يرمي الى اشغال املاك عمومية بحرية في منطقتي جل الديب وانطلياس العقاريتين، وقد حاولنا استيضاح البلديتين المعنيتين والوزارات المعنية فسكت الجميع عن الكلام المباح، ويطرح السؤال لماذا وضع البند بصيغة التجهيل؟ اي وزارة طلبت وضعه؟ من يستفيد منه؟ هل هذه هي شفافية المنتجات؟

اما السبعة لبعد غد فهي عناوين الملفات التي ستبحثها طاولة القصر التي ليست طاولة حوار ولا طاولة تشاور بل لقاء لرؤساء الكتل الممثلة في الحكومة، والسؤال هل سيتحول هذا اللقاء الى دوري؟ وهل التوصيات التي سيخرج بها ستاخذ طابعها الدستوري في مقررات لمجلس الوزراء او في مشاريع للمصادقة عليها في مجلس النواب؟ الاجوبة النهائية بعد جلسة مجلس الوزراء غدا وبعد لقاء بعبدا بعد غد.

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* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”

تمكنت بعبدا من تشغيل اليد السياسية غير العاملة بجدل الحوار تحت أبوة سيد القصر لكن اللقاء التشاوري وعندما استثنى المعارضين وضع نقاشا جديدا في البلد يتصدره الكتائب والنائب بطرس حرب وآخرون وعلى مشارف الخميس ألقى رئيس مجلس النواب نبيه بري أبيات شعر في رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وردا على سؤال حول انعدام وجود كيمياء بينهما قال بري: ليس هناك كذبة شائعة تعادل هذه الكذبة فما بيني وبين فخامة الرئيس هو اتفاق وتطابق وأكثر من انسجام. هذا الغزل الإباحي من بري لعون يقابله هجاء رئيس المجلس لمساعي وزير الخارجية جبران باسيل نحو تعديل قانون الانتخاب لكن هل الدساتير مؤلهة؟ ولماذا لا يمكن تعديلها إذا كان مجلس النواب سيتمتع بهذا الوقت الوفير الممدد من الآن لغاية أيار المقبل؟ لا مقدسات ولا نصوص جامدة وجاحدة وتحديدا إذا جاءت معقدة على صورة قانون الانتخاب الذي استنسخوه من صيغة الحكومة السابقة لكن مع فقء عينه فالبلاد بناخبيها ومرشيحها ستكون في أيار أمام لوحة سريالية من قانون يستلزم أساتذة رياضيات وخبراء بعلم الصرف الانتخابي والبطاقة وتوزيع الحاصل و”تحصيل وترقيع البنطلون” تلك الميزة الجديدة التي أضافها الدكتور سمير جعجع بالأمس منتقدا المعارضة وما سماه النعيق والزعيق في إشارة مضمرة إلى رئيس حزب الكتائب سامي الجميل. كل هذه الالغام الموضوعة ضمن القانون غير قابلة للتعديل أو النقاش ويرفض رئيس المجلس العودة إليها ما يعيدنا الى الافكار سيئة النية بطيبة خاطر التي أوردها وزير الداخلية السابق مروان شربل عندما أبدى تخوفه من تأجيل آخر في أيار من عام ألفين وثمانية عشر وذلك إلى آخر العام المقبل كي يتمكن مجلس النواب الجديد من انتخاب رئيس للجهورية عام ألفين واثنين وعشرين.

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* مقدمة نشرة أخبار “المنار”

على حد ذو الفقار الايراني تقطعت التحليلات الاسرائيلية والقراءات الاستراتيجية، فالصاروخ الذي استهدف الارهابيين في دير الزور، انجلى غباره عن اصابات بالغة برعاتهم الاقليميين والدوليين..

وقبل ان يكمل المختصون قياس المسافات من الاراضي الايرانية الى الاراضي الفلسطينية المحتلة، كانت التحليلات العبرية تقرب الخطر الى تل ابيب من خلال التجارب غير البعيدة عبر المقاومتين اللبنانية والفلسطينية.

وفيما الهدف الايراني من صواريخ ليلة القدر على الارهابيين معروف الوجهة، فان اطلالة السفير الاميركي السابق في دمشق عبر الصحافة السعودية غير معلوم الغاية الى الآن..

نعى روبرت فورد وبكى سياسات الولايات المتحدة في سوريا، وقراءاتها الخاطئة للازمة وصولا الى توقع الانسحاب الاميركي من سوريا كما كان الانسحاب من لبنان والعراق. فالام تمهد هذه القراءة الآن؟ وكيف سيقرأها حلفاؤه قبل خصومه؟

في لبنان قراءات ايجابية في الاوضاع الامنية مع الانجازات التي تحققها الاجهزة العسكرية، لا سيما انجازات الامن العام الاخيرة، التي قطعت اذرعا للارهاب، ستعرض المنار صلاتها برؤوسها المتعددة من الرقة الى عين الحلوة..

في السياسة، رقت القلوب السياسية وهدأت العيون بعد طول سهر من ارق حال قد بدله قانون الانتخاب..وعلى الطريق الايجابي تسير الامور من مجلس الوزراء الى لقاء الخميس في بعبدا، وبعدها ذهاب للتشريع في مجلس النواب كما قال الرئيس بري غير الخائف على لبنان، فقانون الإنتخابات تسوية لبنانية توافقية كما قال، وما بيني وبين فخامة الرئيس اتفاق وتطابق واكثر من انسجام..