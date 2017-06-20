مرجع أمني: توقيف أفراد خليتين تابعين لـ”داعش” أنقذ البلاد من كارثة

قال مرجع أمني لـ”القبس” ان الإنجاز الذي حققته الأجهزة الأمنية أخيراً بتوقيف أفراد خليتين تابعين لتنظيم داعش أنقذ البلاد من كارثة خلال شهر رمضان، وأكد “أن ملاحقة الإرهابيين مستمرة في كل لحظة”، مشيراً إلى أن توقيف الرئيس المدبر للخليتين عبد الله البريدي سيؤدي إلى الكشف عن خيوط مهمة جداً وتتعلق بالنشاطات الإرهابية.

إلى ذلك، حال توقيف الأمن العام عضواً في تنظيم داعش دون تنفيذ عملية انتحارية تم إعداده نفسياً للقيام بها. والموقوف لبناني قدم البيعة للتنظيم عبر الإنترنت أمام القيادي “أبو أمينة السوري”.