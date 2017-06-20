نتنياهو يحذر إيران بعد إطلاقها صواريخ على سوريا: لا تهددوا إسرائيل

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيران من توجيه تهديدات إلى إسرائيل، في مجمل تعليقه على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية على دير الزور السورية قال إنها استهدفت تنظيم “داعش”.

إذ قال نتنياهو إنه يتابع باستمرار من خلال جيش الدفاع والأجهزة الأمنية الأنشطة الإيرانية في المنطقة، لافتا إلى أنّ هذه الأنشطة تشمل أيضا محاولة لتعزيز التواجد الإيراني في المنطقة وطبعا تحويل أسلحة متطورة إلى “حزب الله” وأيضا أنشطة أخرى.

وأضاف: “نتابع الأنشطة الإيرانية ونتابع أيضا التصريحات الإيرانية. أرسل رسالة واحدة إلى إيران: لا تهددي إسرائيل.”

أما بالنسبة إلى الأزمة السورية بشكل عام، فقال نتنياهو إنه لا يتدخل في الصراع الدموي المروع الذي يدور في سوريا الذي ينطوي على مآس كبيرة ولكن تُقدم مساعدات إنسانية للأطفال وللطفلات وللعائلات السورية التي قد خرب عالمها ودمرت أجسادها.

وأضاف:”أرى رجالا ونساء وأطفالا سوريين كانوا قد اعتبرونا سابقاً أعداءً لهم، ولكن عندما هم يصلون إلى هنا.. ووصل حتى الآن أكثر من ألف سوري، إنهم يدركون أكثر من أي وقت مضى بأن إسرائيل هي منارة أخلاقية وشعاع ضوء في المنطقة، على حد تعبيره”.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن الهجوم الصاروخي قد استهدف ما وصفه بـ”مراكز تجمع الإرهابيين” في دير الزور، بهدف “معاقبة” الضالعين في الهجمات الإرهابية التي شهدتها طهران، حيث وقع في الثالث من الشهر الجاري تفجيران استهدف أحدهما مقر البرلمان والآخر ضريح الخميني، ما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً وإصابة العشرات.

وأصدر “داعش” بياناً سريعاً يزعم فيه مسؤوليته عن الهجمات، عبر ذراعه الإعلامية وكالة “أعماق”، مدعياً أن مقاتلين مع تنظيم “داعش” نفذوا الهجوم، ولكنه لم يقدم أي أدلة تدعم ذلك.