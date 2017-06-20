خوري بحث مع سفيرتي تشيكيا وتشيلي في سبل التبادل التجاري

إستقبل وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري قبل ظهر الثلثاء، سفيرة تشيكيا في لبنان ميكاييلافرونكوفا، وبحث معها في العلاقات الثنائية بين لبنان وتشيكيا وسبل تعزيزها.

وتطرق البحث الى اهمية تطوير التبادل التجاري بين البلدين .

والتقى الوزير خوري ايضا سفيرة تشيلي في لبنان مرتا شلهوب، وعرض معها للعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين لبنان وتشيلي وضرورة تحسينه بما يؤمن مصلحة البلدين .