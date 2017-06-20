بعد أقل من 24 ساعة… منفّذ جريمة غزير في قبضة القوى الأمنية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه وبتاريخ 19/6/2017 وفي محلة غزير – الطريق العام، أقدم شخص مجهول على إطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه المغدور محمد أحمد دادو (مواليد عام 1986، سوري الجنسية)، الذي ما لبث أن فارق الحياة.

على الفور، باشرت القطعات العملانية والمختصة في شعبة المعلومات العمل لكشف هوية المرتكب، وبنتيجة الرصد والمتابعة الحثيثين، تمكنت من إماطة اللثام عن هذه الجريمة خلال فترة زمنية وجيزة وبأقل من 24 ساعة على حصولها، حيث تم تحديد هوية المشتبه به ويدعى: “س. ع.” (مواليد عام 1938، لبناني)، كما جرى ضبط السيارة المستخدمة وهي نوع هيونداي (I10) لون جردوني مستأجرة، وعُثر بداخلها على مظروفٍ فارغ.

الساعة 10.00 من تاريخ اليوم 20/6/2017 أوقفت الشعبة المذكورة القاتل، بالقرب من أحد الفنادق في محلة النقاش، وضبطت بحوزته المسدس المستخدم نوع باريتا.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه، وبأنه أقدم على فعلته نتيجة خلافات ماديّة بينه وبين المجني عليه.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.