حاولا سرقة “ATM” في طربلس… فأصبحا بقبضة القوى الأمنية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ان بعض المعلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي حول تخطيط أشخاص لسرقة الأموال الموجودة في داخل الصراف الآلي التابع لأحد المصارف في محلة الضم والفرز – طرابلس.

وبتاريخ 18/6/2017 تمكنت قوة من المفرزة المذكورة من توقيف أحد الضالعين، وذلك بالجرم المشهود، بعد تسلّله عبر السور المحيط بالصراف الآلي، حيث كان يخفي وجهه بواسطة قناع أسود ويرتدي قفازات في يديه محاولاً فتح الآلة بواسطة مفاتيح خاصة بها، وتبيّن أنه يدعى: “ط. إ.” (مواليد عام 1990، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بأعمال السلب والسرقة.

وبالتحقيق معه اعترف بالتخطيط لهذه السرقة بالإشتراك مع شخص آخر، العمل جارٍ لتوقيفه، وبمساعدة أحد موظفي المصرف، ويدعى: “أ. ص.” (مواليد عام 1990، لبناني) الذي تمّ توقيفه، واعترف بتسليم المفاتيح للموقوف الأول وأعطاه التوجيهات اللازمة للقيام بعملية السرقة، ليصار لاحقاً إلى تقاسم المبلغ المسروق في ما بينهم.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف شريكهما.