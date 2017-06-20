الاعلام البريطاني يكشف اسم منفذ الهجوم قرب مسجد في لندن

كشفت صحف بريطانية عن اسم المشتبه به في عملية الدهس التي استهدفت مصلين قرب مسجد فينسبري بارك في لندن، وهو يدعى دارن اوزبورن وعمره 47 عاما وهو اب لاربعة اولاد.

وأدى الهجوم الى اصابة تسعة اشخاص نقلوا الى المستشفيات بعد ان اقدم سائق على دهس حشد قرب المسجد وهو يهتف “اريد قتل كل المسلمين”، بحسب شهود عيان.

وأعلنت الشرطة وفاة شخص في موقع الهجوم، مشيرة إلى أنه من المبكر الجزم ما إذا ما كانت وفاته على علاقة بالهجوم أم لا.

وقام مدنيون بالسيطرة على سائق الشاحنة إلى حين وصول الشرطة التي اعتقلته واوقفته لاحقا بتهمة تخطيط وتنفيذ عمل ارهابي يتضمن القتل ومحاولة القتل.

وقام المحققون بمداهمة منزل في كارديف عاصمة ويلز يملكه منفذ الهجوم دارن اوزبورن بحسب ما كشف الإعلام.

وعرفت شبكة “بي بي سي” وغيرها من وسائل الاعلام عن الموقوف على انه اوزبورن، فيما اعلنت شرطة لندن انها لن تكشف عن اسمه قبل توجيه الاتهام رسميا إليه.