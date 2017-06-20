فرعون: الأمل كبر مع قانون الانتخابات والهواجس تراجعت

استذكر وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون العام الماضي “يوم كانت الهواجس كبيرة، فلا رئيس ولا انتخابات، وكانت عملية ارهابية في القاع، لكن دائما كان الامل والهواجس خفت والامل كبر مع القانون الذي أنجزناه للانتخابات”.

ووصف خلال رعايته الإفطار السنوي لـ”جمعية التعاون الخيري -الاشرفية”، الوضع في سوريا بأنه “أشبه بالحرب العالمية حيث تسقط صواريخ ايرانية واربعة جيوش تقاتل، ولبنان في ظل ذلك يبقى رسالة لا يمكننا الا ان نؤكد عليها في خضم الصراعات”.

وأشاد “بالقوى الامنية والجيش اللبناني لما يقومان به من حركة استثنائية”.

واعرب عن افتخاره لكونه نائبا عن الاشرفية، لافتا الى انه من خلال القانون الجديد للانتخابات “يمكن ان تكبر مناطق وتصغر مناطق، لكننا في بيروت سنستمر في عملنا ما دمنا في المسؤولية وما دمتم تعطوتنا الثقة سنبقى نمثلكم، مع ضرورة ان يأخذ الشباب محلنا”.

وأضاف: “انتهينا من الستين ودخلنا مرحلة جديدة. اليوم وصلنا الى لبننة الحوار ولبننة الحل من الرئيس الى قائد الجيش الى حاكم مصرف لبنان الى التمديد فقانون الانتخابات، بينما في الدوحة كان هناك 12 وزير خارجية وكانت سلة للحل”.

ونوه بدور الجمعيات وما تقوم به وخصوصا في الاشرفية وحي بيضون بالتعاون مع المختار.