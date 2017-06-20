محمد يُفارق الحياة برصاصة…. والد زوجته!

توفي المواطن محمد عفيف عالية قبيل افطار أمس الاثنين، إثر اصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ.

وفي التفاصيل، ان محمد حضر الى منطقة صبرا إثر شجار وقع مع والد زوجته، الذي اطلق النار بإتجاه الارض كنوع من التهويل، لكن الرصاصات ارتدّت لتصيب صهره وشخص آخر بجروح خطيرة، و قد تم نقلهما الى مستشفى المقاصد ولكن ما لبث عالية ان فارق الحياة.

وقد تجمع شبان أمام المستشفى مما استدعى تدخل قوة من الجيش لضبط الوضع بالتزامن مع حضور القوى الامنية الى المكان حيث باشرت تحقيقاتها بالحادث.