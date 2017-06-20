خاص بالفيديو: في لبنان فقط…. “النصاب” رجل أعمال!

أن تقرأ خبراً عن إطلاق نار كثيف، فهذا خبر عادي يمر مرور الكرام في لبنان نظراً للسلاح المتفلت بين أيدي اللبنانيين.

ولكن أن يتم إطلاق النار بكثافة وبقذائف صاروخية في حورتعلا اثر وصول رجل الاعمال رضى المصري إلى منزله الذي كان موقوفا بتهمة نصب واحتيال فهذا أمر مضحك مبكي.

خبر علينا أن نبكي عندما نقرأه لأننا وصلنا إلى درجات متدنية من قلة الوعي والإدراك عند بعض المناصرين والمرتشين الذين يهللون لوصول “معلّمهم”.

والمضحك أن رجل الاعمال بفترض به أن يكون صاحب السمعة الطيبة، ولكن في لبنان يصبح “النصاب” رجل أعمال صاحب خدمات يفتخر بتمهته.

وفي الختام لا يسعنا القول إلا أن الواقع المرير الذي يعيشه لبنان عندما نرى البعض يُصفّق لـ”النصّاب” ويتجاهل صاحب الكف النظيف.

ونتيجة التهليل، أصيبت الحاجّة رباب طليس برصاصة طائشة في رأسها وتم نقلها إلى المستشفى وهي بحالة حرجة.