توقيف اربعة من أفراد عائلة منفذ محاولة الاعتداء في باريس

أوقفت الشرطة الفرنسية أربعة من أفراد عائلة الإسلامي المتطرف الذي قتل الاثنين لدى محاولة تنفيذ اعتداء على الشانزيليزيه واعتقلتهم رهن التحقيق، على ما أفاد مصدر قضائي الثلثاء.

وأوضح المصدر أنه خلال عملية دهم لمنزل منفذ محاولة الاعتداء عصر الاثنين قرب باريس، تم توقيف زوجته السابقة وشقيقه وزوجة شقيقه، مشيرا إلى أن والد المهاجم أيضا اوقف رهن التحقيق في المساء عند حضوره إلى المنزل.