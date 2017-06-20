الصليب الاحمر: 84803 خدمات ومهمة إنسانية في أيار

أصدر الصليب الأحمر اللبناني بيانا عن أعماله لشهر أيار الماضي جاء فيه:

“يستمر الصليب الأحمر اللبناني بتقديم الخدمات الإنسانية على الأراضي اللبنانية كافة من خلال جميع مراكزه ووحداته وآلياته والمتطوعين والعاملين فيه، وقد تمكن الصليب الأحمر اللبناني خلال شهر أيار 2017 من تقديم ما يلي:

فرق الإسعاف والطوارئ: بلغ مجموع مهمات مراكز فرق الإسعاف والطوارئ وعددها 46 مركز ثابت و2 مركزين مؤقتين و4 غرف عمليات، 22394 مهمة تضمنت نقل 11132 مصابا من حوادث متنوعة منهم 1127 مصابا من حوادث السير، وكذلك إسعاف 8684 حالة صحية في المراكز، وتقديم الخدمات والإسعافات لـ 1613 شخصا في المنازل ومراكز الإسعاف الميدانية، إضافة إلى تنفيذ 522 مهمة إنسانية مختلفة، وإقامة 443 مركزا إسعاف مؤقت للعديد من الأنشطة والمهرجانات ذات الطابع الجماهيري.

مراكز نقل الدم: وزعت مراكز نقل الدم وعددها 13 مركزا، 1753 وحدة دم من جميع الفئات بعد أن أجريت لها الفحوصات المخبرية اللازمة للتأكد من سلامة الدم الممنوح كما بلغ عدد الوحدات المتبرع بها 1402 وحدات دم.

الخدمات الطبية الاجتماعية: وتقوم هذه الخدمة على توفير المعاينات الطبية المتنوعة للمرضى من مختلف الفئات والأعمار وكذلك توزيع الأدوية وتطبيق برنامج الدعم الصحي والدعم النفسي الاجتماعي، من خلال شبكة مؤلفة من 38 مركزا طبيا اجتماعيا ثابتا و9 عيادات نقالة. وقد بلغ عدد الخدمات المقدمة من المستوصفات الثابتة والنقالة ما مجموعه 38450 خدمة طبية واجتماعية.

وحدة إدارة الكوارث: يقوم الصليب الأحمر اللبناني ومن خلال وحدة إدارة الكوارث المدعومة ب 15 فرقة منتشرة في المناطق بتقديم المواد الإغاثية وتنفيذ برامج متعددة هي: مساعدات عينية ونقدية والحد من مخاطر الكوارث، والمياه والإصحاح وبرنامج الدعم النفسي وقد بلغ مجموع المستفيدين 18356 شخصا.

قسم الناشئين والشباب: يقوم الصليب الأحمر اللبناني من خلال مراكز قسم الناشئين والشباب وعددها 35 مركزا وناديا بتنظيم وإقامة نشاطات متعددة تتمحور حول برامج نشر القيم والمبادئ الإنسانية، والصحة والشباب، والتوعية البيئية وغيرها وبلغ عدد المستفيدين 2448 شخصا”.