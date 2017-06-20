الحريري: دخلنا في تسوية صنعت للبنان أهم إِنجازين في تاريخ البلد

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اننا دخلنا في تسوية، صنعت للبنان أهم إِنجازين في تاريخ البلد منذ ثلاثين سنة، قائلاً: “أنجزنا انتخاب رئيس صنع في لبنان، وأنجزنا قانون انتخابات صنع في لبنان. في السابق كان يتم إنزال قانون انتخاب قبل يومين من الانتخابات. هذه إنجازات باتت محفورة في سجل تيار “المستقبل”.

واضاف خلال حفل الإفطار الرمضاني الذي أقامه قطاع المهن الحرة في “تيار المستقبل” بالبيال: “رسالة لبنان وهوية لبنان واستقرار لبنان والعيش المشترك بين اللبنانيين، هي أَمانة الرئيس رفيق الحريري عند تيار “المستقبل” إِلى يوم الدين. حافظوا على هذه الأمانة وكونوا بمستوى التحدّيات مهما كانت كبيرة. تيار المستقبل موجود في كل لبنان، وسيبقى على صورة لبنان، وهذه الانتخابات على الأبواب، وأنا أرى الانتصار فيها بإذن الله، كما أراكم أمامي اليوم في هذا الإفطار المبارك”.

واشار الى ان هذا لا يعني طبعا أن نضع أيدينا بمياه باردة، هذا يعني أن الانتخابات أمامنا وأن تيار “المستقبل” يجب أن يكون اعتبارا من اليوم في حالة استنفار.