القس بيك بعد لقائه الحريري: من شأن قانون الانتخاب تعزيز الديموقراطية في لبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليوم في السراي الحكومي، سفير دولة قطر علي بن حمد المري، وجرى عرض الأوضاع العامة والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما استقبل الحريري، وفدا من “الاتحاد المعمداني الأوروبي” برئاسة الامين العام القس انتوني بيك، في حضور النائب باسم الشاب والأمين العام للمدارس الانجيلية في لبنان الدكتور نبيل قسطه.

بيك

بعد اللقاء، اوضح القس بيك، ان “الوفد يزور لبنان للمشاركة في اعمال مؤتمر الشرق الاوسط الذي تنظمه كلية اللاهوت المعمدانية ومركز دراسات الشرق الاوسط، بعنوان “الكنيسة في الاوقات المربكة”، وأشار الى انه اثنى خلال اللقاء على “عمل الرئيس الحريري في السعي لجعل لبنان مكانا آمنا لجميع طوائفه للعبادة بحرية”، وهنأه على “انجاز قانون الانتخاب الجديد الذي من شأنه تعزيز الديموقراطية في لبنان”.

ونقل القس بيك عن الرئيس الحريري “تشديده على الانفتاح في لبنان وسياسة قبول الاخر وتعزيز ثقافة السلام، بالرغم من كل التحديات التي نواجهها، معتبرا ان الحرية والديموقراطية تمثل جزءا أساسيا من قيمنا”، واشار الى ان “الرئيس الحريري طلب من الوفد القيام بدور التوعية لخصوصية لبنان في الشرق الأوسط، لا سيما في الظروف والأحداث الحالية واتخاذ مبادرات إنسانية لدعم برامج النازحين”.