الحريري: الاعلام سلاح لبنان الحقيقي

أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري أن شعاره هو الحوار بدلاً عن الصراع، مشيراً إلى أننا “يمكن ان نزيل النفايات عن طرقاتنا ونظل مختلفين سياسياً”. وأضاف: “الاعلام هو سلاح لبنان الحقيقي، بلدنا حر بكل بساطة لأن اعلامنا حر”، موضحاً أن “التدقيق بصحة المعلومة مهم كي لا يضيع الهدف والاعلام ممكن ان يكون مسؤولاً امام تعزيز النمو الاقتصادي والسلم الاهلي والاعلام هو واجهة هذا البلد ويعكس صورة نمطية عن رجاله ونسائه”.

الحريري، وفي كلمة خلال سحور يقيمه على شرف إعلاميين في السراي الحكومي، اشار إلى أنه يشجع الرجال والنساء في الوسط الاعلامي على خوض الانتخابات النيابية. وأضاف: “انتقادات الصحافيين لا تزعجني والانتقاد يرعب من لديه شيئا يخفيه أما من يعرفني فيعرف ان بابي مفتوح للجميع”، مشيراً إلى ان دخول الصحافيين إلى الحياة السياسية قد يساهم في الاصلاح الذي يطالب به الناس و”الذي أسعى إليه وجزء كبير لا يعرف ان رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري لم يكن إلا مبادرا من خارج المجتمع السياسي”.

وتابع الحريري: “رغم كل شيء تمكنّا من أن نجنب لبنان ويلات تبعد ساعة من هنا وتوصلنا لحلول أزمات معقدة، كالفراغ الرئاسي وقانون انتخابات جديد”، مشيراً إلى أن “التحديات التكنولوجية فرصة يجب الاستفادة منها لدخول الاقتصاد الجديد اقتصاد معرفة، هذا كلام مبني على خطط قيد التنفيذ ونحن كحكومة نواكب هذه التحديات على مستوى وزارة الاعلام ووزارة الاتصالات، ومعا نعمل على صناعة الامل والحياة، لمستقبل أجمل على قياس أحلام أولادنا ويحزنني عندما أرى الشباب الذين لا حل لديهم إلا الهجرة وأوجه تحية للاعلاميين الذي يرفعون اسم لبنان في الخارج”. وأضاف: “الصراع متجذر بتركيبتنا الجينية وأهم صراع اليوم هو صراع الـ”rating”، اشتقنا ان نرى الاعلام اللبناني يكسح الاعلام العربي لا ان يكسح بعضه”.