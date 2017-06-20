جريصاتي أبلغ المعنيين بدء عملية اصلاح وهيكلة مصلحة الطب الشرعي في وزارة العدل

استقبل وزير العدل سليم جريصاتي ظهر اليوم، في مكتبه في الوزارة، نقيبي الاطباء في بيروت الدكتور ريمون الصايغ وفي الشمال الدكتور عمر عياش، في حضور عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب ايلي عون ورئيس بلدية الدامور محامي النقابة شارل غفري ورئيسة لجنة التحقيق في النقابة الدكتورة كلود سمعان، وتناول البحث آلية تعزيز الاجراءات في مجال اثبات الاخطاء الطبية، اضافة الى قضايا اخرى تعنى بها النقابة.

وقد أبلغ جريصاتي المجتمعين بدء قيامه بعملية اصلاح واعادة تفعيل وهيكلة مصلحة الطب الشرعي في وزارة العدل من خلال اعتماد افضل المعايير لاختيار الاطباء الشرعيين بالتوافق مع نقيبي الاطباء.