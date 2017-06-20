اجتماع للأقطاب يناقش تطبيق “الطائف”

تتجه الأنظار إلى قصر بعبدا الخميس، مع دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قادة الأحزاب الممثلة في الحكومة إلى عقد اجتماع تشاوري. وقالت مصادر متابعة لصحيفة “الجريدة”، إن “النقاش سيتناول سبل تفعيل عمل المؤسسات إضافة إلى البحث في استكمال تطبيقات اتفاق الطائف وأبرزها تطبيق اللامركزية الإدارية وإنشاء مجلس للشيوخ”، مضيفةً: “الهدف من الاجتماع هو التداول في توجهات الرئيس عون لجهة تفعيل عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، من خلال تحريك المشاريع الإنمائية التي تحتاج إلى تعاون السلطتين وإقرار مشاريع واقتراحات قوانين في مجلس النواب”.

ولفتت المصادر إلى “دعوة عون رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، الذي أكد حضوره اللقاء لتكون أول زيارة للزعيم الشمالي إلى قصر بعبدا بعد تولي عون الرئاسة”.