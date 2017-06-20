الخطيب: سأتخذ التدابير اللازمة لتصحيح وضع المسالخ البيئي

اجتمع وزير البيئة طارق الخطيب اليوم الثلثاء برئيس نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي ووفد من اصحاب المسالخ بحضور رئيسة دائرة حماية البيئة السكنية ألفت حمدان لعرض آخر المستجدات في موضوع معالجة التلوث البيئي الحاصل في نهر الغدير لاسيما في ضوء قرار وزير البيئة بإقفال المسالخ في المنطقة.

وشدّد وزير البيئة على عدم السماح بإستمرار العمل بالمسالخ الموجودة في المنطقة بشروط بيئية غير مقبولة ، ووعد اصحاب المسالخ باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح وضعها البيئي.