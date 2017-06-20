بلديتي طرابلس والميناء تبحثان فوضى اسعار مولدات الكهرباء

عقد لقاء في قاعة التدريب في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي جمع أعضاء الحراك المدني في طرابلس واعضاء في مجلسي بلديتي طرابلس والميناء .

بعد اللقاء تحدث النقيب الأسبق لأطباء الأسنان في الشمال واثق المقدم فلفت إلى ضرورة أن تهتم الدولة بشكل جدي بمدينة طرابلس على المستويات المختلفة .

وأشار إلى فوضى الأسعار الحاصلة على مستوى المولدات الخاصة وعدم التزام اصحابها بتسعيرة وزارة الطاقة وإلى أن إحدى التجارب ضمنت ربحا مهما لأحد الأشخاص الذي استحدث مولدا وقدم جملة من الخدمات الفريدة .

,أضاف: ” سنواجه مافيا المولدات باللحم الحي ولا بد أن نحقق ما نصبو إليه واللقاء ينطلق من التوجه لكي نحقق التقدم الذي نريد على هذا المستوى ومستويات أخرى”.