كهرباء مستقرة لطرابلس والميناء!

تفقد رئيس مجلس الإدارة – المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون المعنيون في المؤسسة، سير الأشغال في مشروع إنشاء محطة البحصاص الرئيسية الجديدة 220 ك.ف. العاملة بتقنية الغاز المضغوط (Gas Insulated Substation-GIS).

وأشار الحايك الى أن “الأشغال شارفت على الانتهاء وسيتم وضع هذه المحطة في الخدمة أواخر تموز المقبل”، لافتاً الى انه “تم تجهيزها، كسائر محطات التحويل الجديدة، بأحدث التقنيات المعتمدة وفق المعايير الدولية، بغية تقديم خدمة كهربائية أفضل لأبناء مدينة طرابلس، لا سيما المناطق التالية: المنطقة الاقتصادية الحرة، الضم والفرز، مرفأ طرابلس، المينا، ابو سمرا، باب الرمل- محرّم، ومستقبلا التبانة، إضافة الى مدينة الميناء”.

واشار الى أن هذه المناطق تتغذى حالياً عبر محطات صغيرة تابعة للقاديشا وتعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بفعل زيادة الحمولة (الخنقات)، مؤكداً أن “المحطة الجديدة ستضع حداً لهذه المشكلة، وتلبي بالتالي تطلعات أبناء مدينتي طرابلس والميناء وجوارهما في الاستفادة من تغذية كهربائية مستقرة”.

وأوضح أن المحطة تتألف من محوّلين توتر عال 220/20 ك.ف. بقدرة 70 م.ف.أ لكل منهما و 32 مخرج توتر متوسط ، مشيراً الى إمكان تركيب محول ثالث بنفس القدرة واستحداث مخارج إضافية في حال دعت الحاجة، وذلك “من أجل تلبية الحاجات الكهربائية الحالية والمستقبلية لمدينتي طرابلس والميناء وجوارهما”.

وختم الحايك مذكّرا بأن محطة البحصاص هي واحدة من ست محطات تحويل رئيسية جديدة تقوم بإنشائها وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان في مختلف المناطق اللبنانية (الضاحية، الأشرفية، صيدا، بعلبك والمارينا- ضبية) لتأمين خدمة أفضل وتيار كهربائي أكثر استقرارا للمواطنين في هذه المناطق.