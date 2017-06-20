واشنطن تشكك في بواعث حصار دول خليجية لقطر

أعربت الخارجية الأميركية عن اندهاشها لعدم تقديم الدول التي تحاصر قطر لائحة بشكاواها ضد الدوحة حتى الآن. وأكدت أنه كلما طال انتظار شكاوى تلك الدول زادت الشكوك بشأن الإجراءات التي تتخذها ضد قطر. من جهته جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعمه الكامل لجهود الكويت من أجل حل الأزمة الخليجية.

وقالت الخارجية الأميركية “في ظل عدم تقديم دول خليجية شكواها حتى الآن ضد قطر، يساورنا سؤال واحد لا ثاني له؛ هل الإجراءات التي اتخذتها الدول ضد قطر نابعة فعلا من قلقها إزاء مزاعم بدعم قطر للإرهاب، أم أنها متعلقة بمشاكل وتظلمات قديمة بين دول مجلس التعاون الخليجي”.

وأضافت :”أنها تشجع كل الأطراف على تخفيف حدة التوتر والبدء بحوار بناء، وقالت “ندعوهم للتركيز على الهدف الجوهري والدولي، وهو محاربة الإرهاب، إيفاء منهم بالتزاماتهم التي قطعوها في الرياض”، مشيرة إلى أن الوزير ريكس تيلرسون أجرى عشرين مكالمة هاتفية بهدف حل الأزمة الخليجية منذ اندلاعها”.

و قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة “تابعت بشكل خاص جهود الوساطة من جانب الكويت، وأعرب عن دعمي لمبادرة الوساطة الكويتية”. وأضاف أن ما تقوم به الكويت “هو أكثر الطرق فائدة” وحتى تتعاون الأمم المتحدة في محاولة معالجة الوضع فإنه يجب أن تكون القيادة “قيادة إقليمية”.

وأضاف “ما يشغلني هو الدفع للتوصل إلى حل إقليمي، وما أعده وسيطا أكثر فاعلية وقدرة هو الكويت التي تحظى بتأييدي الكامل” مرحبا بمحاولة دول أخرى التدخل لحل الأزمة، لأن ذلك سيكون مساعدا.

قال الصحفي والكاتب القطري جابر الحرمي إن دول الحصار تحدثت عن اتهامات ثم مطالب ثم شكاوى، لكنها لم تقدم شيئا رغم أن الأزمة تدخل أسبوعها الثالث. وأضاف أن دول الحصار في مأزق حقيقي، لم يكونوا يتوقعون أن يقعوا فيه أمام شعوبهم والرأي العام العالمي، حيث افتضحت كل الخطط والتآمر الذي أقاموه على قطر.