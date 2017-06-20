هل ستعود الأمطار؟

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاربعاء غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، كما تنشط الرياح وتتساقط بعض الأمطار في أنحاء متفرقة من البلاد. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس غدا غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، كما تنشط الرياح وتتساقط بعض الأمطار في أنحاء متقرقة من البلاد.

الخميس: غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 29 درجة، فوق الجبال من 15 الى 22 درجة، في الارز من 11 الى 20 درجة، في الداخل من 16 الى 30 درجة.

-الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و40 كلم/س.

-الإنقشاع متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80 %.

-حال البحر معتدل ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 28 درجة.

-الضغط الجوي 759 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 05:27 ساعة غروب الشمس: 19:52