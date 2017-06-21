السيسي: أشقاء لنا يمولون الإرهاب ابتغاء أوهام

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، “إن أشقاء” يقومون بدعم وتمويل الإرهاب ابتغاء “أوهام الهيمنة والسيطرة”، وذلك في إشارة واضحة إلى قطر التي قطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين العلاقات معها، بسبب تمويلها الإرهاب في المنطقة وخارجها.

وأضاف السيسي في كلمة نقلها التلفزيون الحكومي: “اسمحوا لي أن أتحدث إليكم بصراحة، فبينما نبذل نحن حكومة وشعبا أقصى الجهد لمكافحة الإرهاب والتصدي له… نجد أشقاء لنا وغير أشقاء.. للأسف أشقاء.. يقومون بدعم الإرهاب وتمويله ورعايته”.

وتابع: “نجدهم يوفرون لجماعات الإرهاب وفكر الإرهاب المنابر الإعلامية والثقافية. ينفقون عليها مليارات الدولارات سنويا ليستميلوا أفئدة الشعوب العربية والإسلامية لهذا الفكر الإجرامي المدمر”.

وتساءل السيسي: “كل ذلك لماذا؟ ابتغاء أوهام الهيمنة والسيطرة والعظمة الزائفة. هل أصبحت مقدرات الشعوب لعبة سياسية؟ هل تهون أرواح الشباب والرجال والنساء والأطفال من أجل أحلام الزعامة والمجد الكاذبة؟ هل تستحق هذه الأوهام إزهاق روح إنسانية واحدة؟”.

وشدد السيسي على أهمية تصدي المجتمع الدولي لما وصفه بـ”الدول الراعية للإرهاب”. وقال: “إن التصدي للدول الراعية للإرهاب بكل حسم وقوة أصبح فرضا واجبا إذا ما أردنا نهاية حقيقة لظاهرة الإرهاب”.