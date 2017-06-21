أبو زيد: الإتفاق الذي أنتج قانون الإنتخاب سينسحب على اللقاء التشاوري

أدرج عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب أمل أبو زيد كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن العلاقة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في إطار الإنسجام مع المرحلة القادمة التي سيمرّ بها لبنان بعد إقرار قانون الإنتخابات الذي جاء نتيجة توافق سياسي بين الأحزاب والمكوّنات الأساسية، حيث بري من بين هذه الأركان، معتبراً أن هذا الإتفاق سينسحب على اللقاء التشاوري الذي سيعقد غداً في بعبدا، تمهيداً لتفعيل التعاون بين المكوّنات التي تتألف منها الحكومة.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، قال أبو زيد: “لقد انتهينا من مرحلة قانون الإنتخاب، وبدأت مرحلة جديدة عنوانها الأساسي الإهتمام المباشر بحياة الناس من خلال العمل الحكومي الجدّي”.

وأضاف: “التباينات السياسية التي حصلت قبل الإتفاق على القانون عطّلت العمل الحكومي، لأن كل الجهد كان منصبّاً على تحقيق هذا الإنجاز”.

ورداً على سؤال، أكد أن عون يحترم الدستور وينطلق منه في أي عمل يقوم به، وليس من إجتهادات أو كيدية سياسية وفوقية، لافتاً الى وجود نصوص تسمح لرئيس الجمهورية أن يلعب دور الحكم، وهذا ما قام به في ملف قانون الإنتخاب، مشدداً على أنه يحافظ على الدستور إنطلاقاً من المصلحة الوطنية الكبرى”.

وسئل عن استثناء بعض الفرقاء عن اللقاء الذي سيعقد غداً، قال أبو زيد: “لسنا أمام طاولة حوار بل لقاء تشاوري أتى انطلاقاً من أن رئيس الجمهورية معنيَ بتفعيل السلطة التنفيذية، وبالتالي يستفيد من المناخ الايجابي الذي خيّم على البلد بعد الإتفاق على قانون الإنتخاب، من أجل تعزيز الإنتاجية الحكومية خصوصاً في ظل وجود ملفات أساسية”.

وهل سيتوسّع اللقاء ليصبح حواراً موسعاً، أوضح أبو زيد أنه ليس ضرورياَ عقد طاولة حوار، بل هناك ملفات بحثت ولم يتم التوصل الى إتفاق عليها، كما ان رئيس الجمهورية قد يضع ملفات أخرى تندرج في صلب عمل الحكومة”.

واعتبر أن ما حصل ليس استبعاداً لأي طرف سياسي، لأن الهدف الأساس هو انتظام العمل الحكومي. الذي حين يحصل يعطي انطباعاً ايجابياً للناس، الذين يخشون من الأزمات الأمنية أو الإقتصادية، بالإضافة الى الملفات الأساسية التي لها علاقة بالموازنة، وسلسلة الرتب والرواتب والكهرباء، والغاز والنفط”.

على صعيد آخر، سئل عن الإنتخابات الفرعية في ظل الشغور في 3 مقاعد نيابية، فأجاب أبو زيد: “اليوم نحن أمام قانون جديد ولا إمكانية لإجراء إنتخابات وفق القانون السابق”.

وإذ لفت الى أن القانون الجديد يلحظ ان ملء الشغور في أحد المقاعد يتم على المبدأ الأكثري، قال أبو زيد: “لكن اليوم نحن أمام مرحلة مختلفة وسندخل في إنتخابات عامة بعد أشهر معدودة، وبالتالي ملء الشغور راهناً قد لا يكون مجدياً”.