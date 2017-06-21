خامنئي: الدفاع عن فلسطين هو دفاع عن الحقيقة

أكد قائد الثورة الاسلامية علي خامنئي ان “يوم القدس العالمي يوم هام وهو يوم مناهضة نظام سياسي ظالم واستكباري”، مشيراً إلى “أننا على اعتاب يوم القدس، وهو يوم هام جدا، فنحن لا ندافع فقط عن شعب مظلوم شرد من دياره، في الحقيقة فاننا نقارع نظاما ظالما واستكباريا”.

ولفت إلى ان “الدفاع عن فلسطين هو دفاع عن الحقيقة، والقضية هي اوسع بكثير من فلسطين، وفي الوقت الحاضر فان مواجهة الكيان الصهيوني هي مواجهة مع الاستكبار”، مؤكداً أن “يوم القدس يجب ان يكون كبيرا، موضحا ان مسيرات يوم القدس مهمة جدا”.