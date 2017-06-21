عون يستعيد “طاولة الحوار” عبر “اللقاء التشاوري”

إعتبرت مصادر نيابية في خطوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالدعوة إلى عقد “لقاء تشاوري” في بعبدا ، يضم رؤساء الأحزاب الممثلة في الحكومة ، إستعادة لطاولة الحوار الوطني من مجلس النواب الى القصر الجمهوري .

وأشارت المصادر نفسها لصحيفة “الأنباء” الكويتية، إلى أن هذا ما يعيد القيمومة على الحوار الى رئيس الجمهورية ، بعدما أمضت طاولة الحوار مرحلة كاملة بضيافة رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال فترة الفراغ الرئاسي .