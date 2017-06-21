الفراعنة برعوا في ابتكار الأطراف الصناعيّة

كشف باحثون سويسريون أن المصريين القدماء من أوائل من برعوا في ابتكار أطرافاً اصطناعية مناسبة في الحجم ومريحة في الاستخدام.

فعقب فحصهم بأحدث التقنيات لإصبع قدم اصطناعية من الخشب يرجع تاريخه إلى نحو 3 آلاف عام منح الباحثون من جامعة بازل السويسرية الحرفي الذي قام بتصنيع هذا الإصبع أعلى تقييم في براعة التصنيع.

وذكرت الجامعة في بيان لها أن «الإصبع الاصطناعي الذي يرجع تاريخه إلى مطلع الألفية الأولى قبل الميلاد يدل على براعة الحرفي الذي كان خبيرا على أكمل وجه في تركيب جسم الإنسان».

وبحسب بيانات الباحثين٬ فإن الإصبع الخشبي كان مثبتا بشريط منسوج في قدم ابنة أحد الكهنة.

واستنتج فريق البحث٬ الذي شارك فيه خبراء من جامعة زيوريخ والمتحف المصري في القاهرة٬ بقيادة أندريا لوبرلينو ­ جنيرس وسوزان بيكل من بازل أن صاحبة الإصبع الاصطناعي كانت تولي اهتماما كبيرا بالتجميل والمظهر الطبيعي والراحة في الاستخدام.

ودفنت هذه المرأة في إحدى مقابر النبلاء المخصصة للطبقة العليا المقربة للحاكم.

وتم العثور على هذه المقبرة غرب مدينة الأقصر في صعيد مصر٬ المعروفة باسم طيبة في ذلك العصر.