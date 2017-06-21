عرض زواج والحريري شاهد

شهد حفل الإفطار الرمضاني الذي أقامه قطاع المهن الحرة في «تيار المستقبل» غروب أمس في قاعة البافيون رويال في مجمع البيال بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، تقدّم أحد شباب «التيار» للزواج من حبيبته مباشرةً على الهواء بمعية الحريري وأمام المدعوين إلى الحفل.

فبعد انتهاء رئيس الحكومة من إلقاء كلمته، طلب من الشابة دينا درويش الصعود الى المسرح ليتبعها عضو مكتب مصلحة الشباب في «تيار المستقبل» المهندس بلال المير، وبطريقة عفوية طلب منه الرئيس الحريري أن يعبّر عن أحاسيسه تجاه الفتاة على المنبر، وسط حالة من الصدمة والفرح بدت على وجه الشابة التي سعى الحريري إلى مساعدتها على الهدوء واستيعاب الموقف، بينما كان المير يتلو فعل «الحب» للشابة درويش بأبيات من الشعر قبل أن يجثو على ركبته ويطلب يدها للزواج فما كان منها إلا أن وافقت بمباركة من الرئيس الحريري الذي بدا غاية في السعادة وأنهى احتفاله بالعروسين ممازحاً المدعوين بالسؤال: «هل هناك أي أحد آخر يريد الزواج؟».