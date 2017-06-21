الرياشي: مجلس الوزراء قرر احالة ملف الكهرباء الى ادارة المناقصات

أكّد وزير الإعلام ملحم الرياشي بعد جلسة مجلس الوزراء في بعبدا أنّ المجلس قرر “احالة كامل الملف المتعلق بالكهرباء الى ادارة المناقصات”، مشيراً إلى أن الرئيس عون لفت إلى “أن الوقت يداهمنا ويجب درس الوسائل القريبة المدى والبعيدة المدى”.

أمّا عن موضوع البطاقة الممغنطة فأوضح الرياشي ان الرئيس عون أشار إلى “وجوب البت بها قبل أن يحل موعد الإنتخابات” لافتاً إلى أن “تلفزيون لبنان سيُعد حلقات خاصة يشرح فيها قانون الانتخابات.”

كما أكّد أنه جرى عرض الوضع الأمني لاسيما في البقاع، وقال أنه “تقرر عقد جلسة خاصة لهذا الموضوع بناء على طلب وزير الداخلية”. وأضاف: “قرر مجلس الوزراء إصدار طابع بريدي تذكاري لنقيب الصحافة محمد البعلبكي”.

واردف الرياشي: ” قرر مجلس الوزراء إصدار طابع بريدي تذكاري لنقيب الصحافة محمد البعلبكي”. واشار الى ان تلفزيون لبنان سيُعد حلقات خاصة يشرح فيها قانون الانتخابات.

وختم: ” أنا سأمثل الحكيم غداً في بعبدا وجلسة لمجلس الوزراء ستعقد بعد عيد الفطر”.

وبعد انتهاء الجلسة، لفت وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى أن البطاقة الممغنطة ضرورية لكن لها صعوبات بحاجة الى دراسة وتدقيق. من جهته، إعتبر وزير الطاقة سيزار أبي خليل إذا لم تقر البواخر لاحقاً فنعم ستكون هناك أزمة كهرباء هذا الصيف.

وزير الشؤون الإجتماعي بيار بو عاصي قال: “نريد الكهرباء بأفضل طريقة ممكنة وبأقل تكلفة على الدولة والمواطن معا وهذا الهدف مشترك بين الجميع ونحن مصرون عليه”.