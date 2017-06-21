النيابة الفدرالية البلجيكية: منفذ اعتداء بروكسل كان يتعاطف مع تنظيم الدولة الاسلامية

اعلنت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية ان المغربي الذي قتل مساء الثلثاء بعد ان فجر حقيبة في المحطة الرئيسية في بروكسل، كان “يتعاطف مع تنظيم الدولة الاسلامية الارهابي”.

وقالت النيابة، اثر مداهمة منزل الجاني في حي مولنبيك في بروكسل، ولم تكشف سوى عن الحرفين الاولين من اسمه ا.ز: “هناك مؤشرات تدل على ان المتهم كان يتعاطف مع تنظيم الدولة الاسلامية الارهابي. وحرصا على سلامة التحقيق لن تقدم اي معلومات اضافية في الوقت الحاضر”.

وتابع البيان: “يبدو من نتائج المداهمة التي جرت في منزل المتهم ا.ز. في مولنبيك سان جان، ان من المرجح ان يكون هو الذي صنع القنبلة في هذا المكان. كما تم العثور ايضا على مكونات كيميائية ومعدات يمكن ان تستخدم لصنع المتفجرات”.

وبات حي مولنبيك في ضواحي بروكسل معروفا بعد ان تبين ان العديد من الاشخاص المتورطين في اعتداءات جهادية في اوروبا كانوا يقيمون فيه.