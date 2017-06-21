التعرف على هوية منفذ الهجوم على محطة قطارات ببروكسل

أعلن وزير الداخلية البلجيكي التعرف على هوية منفذ تفجير بروكسل الذي قتل بعدما انفجرت حقيبته بنيران قوات الأمن في محطة “سنترال” للقطارات أثناء محاولته تنفيذ هجوم في بروكسل مساء الثلثاء، بحسب “فرانس برس”.

وذكر المتحدث باسم النيابة العامة أريك فان در سيبت “لقد قتل” المهاجم برصاص عسكريين أطلقوا النار عليه بعد انفجار عبوة ناسفة كانت مخبأة في حقيبته ولم يؤد انفجارها إلى وقوع أي إصابات.

ونقلت رويترز، عن الادعاء العام البلجيكي، إن تفجيرا نفذه رجل في محطة السكك الحديدية المركزية في بروكسل يعتبر عملا إرهابيا.

وأضاف “نحو الثامنة والنصف مساء وقع انفجار صغير نسبيا في المحطة المركزية. حيد الجنود الموجودن في المحطة المشتبه بأنه المنفذ. لا يوجد ضحايا آخرون.

وأوضح أنه “قرابة الساعة 20,30 (18,30 ت غ) وقع انفجار صغير في محطة سنترال هنا في بروكسل”، مشيراً “لقد شلت حركة المشتبه به من قبل العسكريين الذين حضروا إلى المكان حال وقوع الانفجار”.

وأكد المتحدث أن الهجوم لم يؤد إلى “أية ضحايا آخرين”.

وأضاف “في الوقت الراهن ليست لدينا اي فكرة عن هويته”.

ورفض المتحدث التعليق على ما أدلى به شاهد عيان أكد أن المهاجم هتف “الله اكبر” قبيل أن يفجر عبوته الناسفة.