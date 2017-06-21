إلغاء إقلاع رحلتين بمطار القاهرة لعدم جدواهما اقتصادياً

شهد مطار القاهرة الدولي، مساء إلغاء إقلاع رحلتين جويتين بسبب عدم جدواها اقتصادياً وقلة عدد ركابها، وتأخر إقلاع طائرتين آخرتين بسبب ظروف التشغيل.

وصرحت مصادر ملاحية بالمطار، أن السلطات تلقت إخطارين من شركة الخطوط الجزائرية، بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 4039 المتجهة الي الجزائر، فضلاً عن إلغاء إقلاع رحلة الخطوط الجوية الإريترية رقم 8361 المتجهة الي اسمرة عبر الخرطوم ، بسبب عدم جدواها اقتصاديًا وقله عدد ركابها.

وأضافت المصادر، أن طائرتي شركة تاركو للطيران رقم 115 المتجهة الي الخرطوم، وشركة نسمة للطيران رقم 130 المتجهة الي الطائف ، تأخرًا عن موعد إقلاعها المحدد بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل.