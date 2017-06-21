100 مليون دولار من الصين لتعزيز السلم والأمن في إفريقيا

أعلن وزير الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي أن حكومة بلاده تعهدت بتقديم 100 مليون دولار لتعزيز السلم والأمن في إفريقيا، و10 آلاف منحة دراسية للحكومات الإفريقية خلال 10 أعوام.

وانغ يي، وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على هامش أعمال المنتدى الإفريقي بشأن محاربة الفقر والازدهار في أديس أبابا، شدد على أن بلاده مستعدة للتعاون مع إفريقيا في مجالات السلم والأمن، والقضاء على الفقر، وتنمية الموارد البشرية، والصحة العامة، والتدريب المهني، موضحاً أن بلاده تتوقع أن تلعب مفوضية الاتحاد الإفريقي دوراً فاعلاً في دفع التعاون وتعزيزه.