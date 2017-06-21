ماكرون: رحيل الأسد لم يعد شرطاً مسبقاً لحل الأزمة لأنني لم أر بديلاً شرعياً

اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يرى أي بديل شرعي للرئيس السوري بشار الأسد، موضحاً أن بلاده لم تعد تعتبر رحيله شرطاً لحل الصراع المستمر منذ ستة أعوام. وأضاف في تصريحات لعدة صحف أوروبية: “إن الأسد عدو للشعب السوري لكن ليس عدواً لفرنسا وأن أولوية باريس هي الالتزام التام بمحاربة الجماعات الإرهابية وضمان ألا تصبح سوريا دولة فاشلة”.

وشدد ماكرون على أن نظرته الجديدة للقضية نقاطها الأساسية واضحة وهي “أولاً حرب كاملة ضد الجماعات الإرهابية، فهي عدونا، أما النقطة الثانية في أولوياتنا فهي الحفاظ على استقرار سوريا”، لافتاً إلى أن “الهجمات التي شهدتها فرنسا وراح ضحيتها 230 قتيلاً جاءت من تلك المنطقة، فنحن نحتاج تعاون الجميع، وبخاصة روسيا، للقضاء على تلك الجماعات”.

وتعكس تصريحات ماكرون تناقضاً واضحاً مع توجه الحكومة الفرنسية السابقة واتفاقاً مع موسكو التي ترى أنه لا بديل عن الأسد في سوريا. فيما تدعم فرنسا بشكل كامل قوى المعارضة السورية ودعت لحل الأزمة في سوريا وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي لعقد مفاوضات بين أطراف الصراع في سوريا.