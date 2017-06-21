بالصورة: فاتن غادرت منزلها في البوار ولم تعد

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ الآتي:

تُعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

– فاتن سمحوت (مواليد عام 1985، لبنانية ) التي غادرت منزلها في محلة البوار بتاريخ 20/06/2017، ولم تعُد حتى تاريخه. وهي تعاني من توتر في أعصاب الرأس ومشاكل كهرباء في الرأس.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الإتصال بفصيلة غزير في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 920037/09 للإدلاء بما لديهم من معلومات”.