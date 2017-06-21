ثلاثة وزراء من الحزب الوسطي خارج الحكومة الفرنسيّة

أعلن وزير العدل الفرنسي فرنسوا بايرو٬ الحليف الأساسي للرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حزب “الحركة الديمقراطية”٬ لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء، انسحابه من الحكومة التي غادرها كذلك وزيران آخران من حزبه.

كما انسحبت وزيرة الشؤون الأوروبية ماریال دو سارنيه٬ الذراع اليمنى لبايرو٬ بحسب مصدر في “موديم”٬ من منصبها في الحكومة الجديدة التي يجري تشكيلها بعد انتخابات الأحد التشريعية وفوز حزب ماكرون “الجمهورية إلى الأمام” بأكثرية مطلقة (308 من 577 مقعدا) دعمتها مقاعد «موديم» (42).

وستتفرغ دو سارنيه التي انتخبت الأحد نائبة عن باريس لترؤس كتلة حزبها في الجمعية الوطنية٬ بحسب المصدر.

يأتي ذلك غداة إعلان وزيرة القوات المسلحة سيلفي غولار المنتمية إلى الحزب نفسه الانسحاب من الحكومة.

ويغادر الوزراء الثلاثة من الحزب الوسطي الحكومة وسط تحقيق يستهدفه في قضية وظائف وهمية لمساعديه في البرلمان الأوروبي.

وقال بايرو: “اتخذت القرار بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة. وسأعقد مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم”٬ مؤكدا أنه بادر إلى اتخاذ هذا القرار بنفسه ولم يمله عليه أحد.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانير٬ عبر إذاعة أوروبا الأولى أنه “خيار شخصي” و”يريد الدفاع عن نفسه”٬ معتبراً أن الانسحاب من الحكومة “يبسط الوضع” بالنسبة إلى ماكرون.